Постковидный синдром чаще встречается у женщин

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Постковидный синдром чаще наблюдается у женщин, чем у мужчин. Об этом заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов.

– Больший риск тяжёлого течения острого COVID-19 мы наблюдаем у мужчин, а вот постковидный синдром чаще всё-таки наблюдается у женщин, – пояснил инфекционист.

При этом исследования показали, что постковидный синдром чаще развивается у пациентов с сахарным диабетом, хроническими болезнями лёгких и сердечно-сосудистой системы. Также в группу риска входят люди старше 50 лет, с избыточным весом и с пятью и более симптомами в первую неделю заражения коронавирусом, пишет rg.ru.

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