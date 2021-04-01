Поставщикам коммунальных услуг запретили отключать потребителей в случае задолженности

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Комиссия по чрезвычайным ситуациям РМ запретила поставщикам коммунальных услуг отключать потребителей в случае задержки оплаты счетов за электроэнергию, отопление, природный газ или воду. Об этом объявил врио премьера Аурелиу Чокой.

Исключения, отметил он, составляют ситуации, представляющие угрозу жизни и здоровью граждан, или грозящие порчей собственности.

Стоит отметить, что ранее с данной инициативой в парламенте выступила фракция ПСРМ. Социалисты также призвали наказывать поставщиков, которые не будут соблюдать это решение.

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