Поставщик перекрыл воду нескольким незаконно подключившимся потребителям

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Трое потребителей были отключены сотрудниками “Apă-Canal Chişinău” от муниципальной водопроводной сети, двое из них ранее подключились к ней без разрешения.

Один из потребителей сразу после начала земляных работ уплатил в кассу ACC около 12 тысяч леев, пишет ipn.md со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

В ходе проверок по 66 адресам были выявлены нарушения в учёте услуг водоснабжения и канализации, а также несанкционированные подключения к сети. 22 потребителя были заранее предупреждены о проверке, но не открыли двери специалистам “Apă-Canal Chişinău”. Теперь эти потребители должны будут оплатить незаконно потреблённые объёмы воды, а также заплатить штраф. Чтобы в дальнейшем пользоваться водой и канализацией, они должны будут оплатить расходы по отключению от публичных сетей водоснабжения и канализации и повторному подключению к ним.

ACC призывает потребителей уведомлять представителей предприятия в тех случаях, когда им известно о несанкционированных подключениях к публичным сетям водоснабжения или канализации, по телефону доверия: 022-256-980 или по электронной почте: acc@acc.md.

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