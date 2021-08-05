Поставщик отключил ещё одного агента, нелегально подключившегося к водоснабжению

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Специалисты АО “Apă-Canal Chişinău” обнаружили незаконное подключение к коммунальной системе водоснабжения, а также несанкционированное подключение к коммунальной канализации четырёхэтажного дома и 12 квартир в Дурлештах.

Владельцем дома является экономический агент, а по результатам проверки установлено, что он не заключал договор с поставщиком воды, пишет ipn.md. Был составлен акт по факту выявления мошеннического расхода воды на общую сумму более 100 тысяч леев.

Сотрудники АО “Apă-Canal Chişinău” отключили соответствующий объект. Для дальнейшего пользования услугами коммунального водоснабжения и канализации экономический агент должен будет оплатить расходы на отключение/подключение к сети.

Поставщик напоминает, что предприятие постоянно проводит инспекции для проверки коммунальных служб водоснабжения и канализации в муниципии Кишинёв.

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