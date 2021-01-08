Поставщик небанковских платёжных услуг был оштрафован на 50 тысяч леев

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Санкция была применена за нарушение некоторых положений Закона о платежных услугах и электронной валюте, а также за несоблюдение постановления Исполнительного комитета Нацбанка.

В пресс-релизе уточняется, что нарушения касались несоблюдения предыдущего предписания НБМ и неинформирования Нацбанка в установленный законом срок о внесении изменений в документы, представленные при регистрации агентов, передаёт ipn.md.

Общая сумма штрафа составила 50 тысяч леев. Деньги поступят в государственный бюджет.

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