Поставки газа из России под вопросом. Спыну: “Газпром” нам не отвечает

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Республика Молдова не получила какого-либо ответа от “Газпрома” на вопрос о том, будет ли расторгнут контракт на закупку газа с 1 мая. Об этом вице-премьер Андрей Спыну заявил в рамках передачи на частном телеканале.

Согласно дополнительному протоколу к подписанному с “Газпромом” контракту, до 1 мая молдавская сторона должна провести аудит исторической задолженности “Moldovagaz” перед российской компанией, на основании результатов которого должен быть установлен график погашения долгов. По словам представителей правительства, ситуация в Украине вызывает настороженность у представителей зарубежных аудиторских компаний, которые в настоящее время не соглашаются прибыть в Молдову, а это означает, что Кишинёв не успевает выполнить контрактные положения. Таким образом, возможность расторжения договора “Газпромом” есть.

– Мы не возьмём на себя погашение задолженности без проведения аудита. С точки зрения энергобезопасности нет угрозы того, что после 1 мая мы окажемся отключены от газа или электроэнергии. Даже если “Газпром” решит расторгнуть контракт, у нас будет где закупать газ по рыночной цене. Сейчас мы пытаемся отыскать самую дешёвую и удобную альтернативу. В то же время мы отправили письмо и до, и после войны, чтобы “Газпром” совершенно чётко ответил, что он собирается делать с контрактом. Если контракт будет расторгнут, то мы заранее запустим процесс закупок на рынке, и было бы правильно иметь на руках письмо, чётко нам об этом говорящее. К сожалению, ответа мы не получили, а потому готовимся к плану “Б”, – сказал Спыну, пишет ipn.md.

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