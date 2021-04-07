Поставка Sputnik-V и продление беспошлинного экспорта: о чём говорили Додон и Васнецов (ФОТО, ВИДЕО)

– Говорили также о результативных итогах моей рабочей поездки в Москву на прошлой неделе. Я еще раз выразил благодарность руководству Российской Федерации за решение выделить Молдове в качестве гуманитарной помощи 180 тысяч доз вакцины Sputnik-V и подтвердил готовность нашей страны дополнительно закупить от 500 тысяч до 1 млн. доз препарата, – отметил председатель ПСРМ на своей странице в соцсети.