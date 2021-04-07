Поставка Sputnik-V и продление беспошлинного экспорта: о чём говорили Додон и Васнецов (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон провёл рабочую встречу с Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. Стороны обсудили вопросы, касающиеся развития стратегического партнерства между нашими странами.
– Говорили также о результативных итогах моей рабочей поездки в Москву на прошлой неделе. Я еще раз выразил благодарность руководству Российской Федерации за решение выделить Молдове в качестве гуманитарной помощи 180 тысяч доз вакцины Sputnik-V и подтвердил готовность нашей страны дополнительно закупить от 500 тысяч до 1 млн. доз препарата, – отметил председатель ПСРМ на своей странице в соцсети.
Кроме того, он напомнил Олегу Васнецову, что обратился к российскому руководству с просьбой продлить режим беспошлинного экспорта ряда категорий молдавских агропромышленных товаров на российский рынок, как это было ранее на основе личных договоренностей Игоря Додона с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
– Подчеркнул, что буду и далее оказывать содействие нашим аграриям, как делал это в годы моего пребывания на посту Президента Республики Молдова, – подытожил Додон.
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