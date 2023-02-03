Постановление о продлении чрезвычайного положения опубликовано в “Monitorul oficial”

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Принятое вчера депутатами ПДС постановление о продлении режима ЧП в Молдове на 60 дней с 4 февраля было опубликовано в “Monitorul oficial”.

Напомним, что решение о продлении ЧП обосновали сохраняющимися рисками и угрозами в адрес национальной безопасности, а также необходимостью обеспечения Республики Молдова энергоресурсами в холодный период года.

Согласно документу, Парламент Республики Молдова в трёхдневный срок проинформирует генерального секретаря ООН и генерального секретаря Совета Европы о настоящем постановлении и причинах его принятия.

В документе уточняется, что чрезвычайное положение не влияет на организацию и проведение выборов башкана Гагаузии и частичных выборов в Народное собрание Гагаузии весной 2023 года, передаёт moldpres.md.

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