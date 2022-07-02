Поссорился с сожительницей: сельчанин попал в больницу с ожогами

Поссорился с сожительницей: сельчанин попал в больницу с ожогами

Всё произошло 1 июля в селе Варзарешты Ниспоренского района.

По информации полиции, между сельчанами вспыхнул конфликт. Мужчина взял канистру с бензином, но случайно обрызгал себе плечо и руку. Воспользовавшись ситуацией, сожительница зажгла спичку и бросила в оппонента.

Мужчину доставили в больницу с ожогами второй степени, пишет echipa.md. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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