Поссорился с сожительницей: сельчанин попал в больницу с ожогами

Всё произошло 1 июля в селе Варзарешты Ниспоренского района.
По информации полиции, между сельчанами вспыхнул конфликт. Мужчина взял канистру с бензином, но случайно обрызгал себе плечо и руку. Воспользовавшись ситуацией, сожительница зажгла спичку и бросила в оппонента.
Мужчину доставили в больницу с ожогами второй степени, пишет echipa.md. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
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