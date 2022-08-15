Ограбление на АЗС: двое приятелей сорвали с шеи мужчины золотую цепочку (ВИДЕО)

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Двое жителей столицы задержаны за ограбление, совершённое на автозаправочной станции в Сынджере.

Подозреваемые избили 43-летнего мужчину и его жену и сорвали с шеи потерпевшего золотую цепочку. Затем злоумышленники сели в машину и уехали.

Правоохранителям удалось задержать грабителей. Мужчины признали свою вину, украденное вернули потерпевшему.

Злоумышленники арестованы на 30 суток. Расследование случившегося продолжается.

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