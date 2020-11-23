Поссорилась с родными и ушла из дома: поиски жительницы Слободзеи завершены

Поссорилась с родными и ушла из дома: поиски жительницы Слободзеи завершены

В Бендерах была объявлена в розыск Кобзарь Оксана Тиофановна.

28-летняя жительница Слободзеи ушла из дома 16 ноября. На связь с родственниками женщина не выходила.

В минувшую субботу, 21 ноября, пропавшая самостоятельно вернулась домой, пишет mvdpmr.org. Правоохранителям пояснила, что из дома ушла после ссоры с родными. Всё это время гостила у подруг в Бендерах и Тирасполе.

Розыск прекращён.

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