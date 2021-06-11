Поссорилась с родителями: пропавшую 16-летнюю девочку из Слободзеи нашли

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Девушку, спящую на скамейке на центральном стадионе города, увидела соседка. Она сразу же сообщила об этом правоохранителям.

Светлана рассказала, что у неё произошёл конфликт с родителями. Это и стало причиной ухода из дома. Всю ночь она бродила по улицам Слободзеи, а под утро уснула на стадионе, пишет mvdpmr.org.

С подростком общаются инспекторы по делам несовершеннолетних. Розыск прекращён.

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