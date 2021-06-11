Поссорилась с родителями: пропавшую 16-летнюю девочку из Слободзеи нашли

Поссорилась с родителями: пропавшую 16-летнюю девочку из Слободзеи нашли

Девушку, спящую на скамейке на центральном стадионе города, увидела соседка. Она сразу же сообщила об этом правоохранителям.

Светлана рассказала, что у неё произошёл конфликт с родителями. Это и стало причиной ухода из дома. Всю ночь она бродила по улицам Слободзеи, а под утро уснула на стадионе, пишет mvdpmr.org.

С подростком общаются инспекторы по делам несовершеннолетних. Розыск прекращён.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md