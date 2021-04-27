Посольство Украины проигнорировало заседание спецкомиссии по делу о похищении Чауса

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Посольство Украины в Молдове проигнорировало приглашение специальной парламентской комиссии, занимающейся расследованием обстоятельств похищения бывшего украинского судьи Николая Чауса. Депутаты позвали на заседание представителя дипломатической миссии, однако никто не явился. Об этом рассказал председатель комиссии, депутат ППДП Василе Нэстасе на брифинге для прессы.

Стоит отметить, что ранее Майя Санду заявляла, что несколько раз пыталась поговорить о случившемся с Владимиром Зеленским, но он не ответил на её звонки.

Бывший украинский судья Николай Чаус был похищен в центре Кишинёва 3 апреля. Некоторые СМИ писали, что его вывезли из РМ в Украину на автомобиле, якобы принадлежащем посольству соседней страны.

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