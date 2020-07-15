Посольство Турции предоставило помощь ветеранам приднестровского конфликта

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Посольство Турции в Республике Молдова сегодня предоставило 251 продуктовый пакет семьям ветеранов и павших при исполнении долга. Мероприятие приурочено к четвертой годовщине Дня демократии и национального единства Турции.

В своем выступлении посол Турции в Республике Молдова Гюрол Сёкменсюер отметил, что Турция каждый год 15 июля, празднуя победу демократии и национального единства, стремится отдать дань памяти павшим героям и тем, кто был ранен, а также сохранить память о них, передаёт moldpres.md.

– В этом году мы хотим воплотить в жизнь общую традицию турецкого и молдавского народа и протянуть руку помощи семьям погибших и ветеранам Молдовы. От имени турецкого народа я чествую погибших героев и ветеранов, которые отдали и посвятили свои жизни борьбе за независимость и целостность дружественной Молдовы, и приветствую их семьи, – сказал посол.

Присутствовавший на мероприятии министр внутренних дел Павел Войку поблагодарил посольство и отметил, что предлагаемая помощь будет распределена в кратчайшие сроки.

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