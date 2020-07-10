Посольство Румынии выступило с уточнениями относительно въезда в страну

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Посольство Румынии в Кишинёве выступило с разъяснениями относительно условий въезда граждан других государств на территорию Румынии. Так, доступ запрещён иностранным гражданам и лицам без гражданства, за некоторыми исключениями.

Исключения, пишет unimedia.info, перечислены ниже:

a) члены семей граждан Румынии;

b) члены семей граждан других государств-членов Европейского союза, Европейского экономического пространства или Швейцарской Конфедерации, проживающих в Румынии;

c) лица, обладающие долгосрочной визой, видом на жительство или документом, эквивалентным виду на жительство, выданным властями других государств в соответствии с законодательством Европейского союза;

d) лица, путешествующие в профессиональных интересах, что подтверждается визой, видом на жительство или другим аналогичным документом, а именно: медицинский персонал, а также перевозчики и другие категории;

e) дипломатический или консульский персонал, члены международных организаций, военные или сотрудники, которые сопровождают гуманитарную помощь;

f) лица, следующие транзитом, в том числе репатриированные в результате предоставления консульской защиты;

g) пассажиры, путешествующие по императивным причинам;

h) лица, нуждающиеся в международной защите или путешествующие по другим гуманитарным причинам.

Граждане Республики Молдова, а также других государств, которые не соответствуют вышеперечисленным условиям, не имеют права на въезд на территорию Румынии.

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