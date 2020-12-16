Посольство России прокомментировало скандальные заявления Киртоакэ

– Ознакомились с провокационными реляциями в адрес нашей страны и Президента Российской Федерации председателя Либеральной партии Д.Киртоакэ в телеэфире от 15 декабря с.г. Сложно сказать, каким стремлением он руководствовался: поднять собственные рейтинги или в очередной раз проявить себя на ниве русофобии, которая, как известно, является его политическим кредо.

Куда логичнее было бы услышать комментарии Д.Киртоакэ о положении дел в государствах, гражданином которых он является. В случае же острого желания узнать реальные политические предпочтения россиян, рекомендуем ему ознакомиться с независимыми статистическими данными, а по т.н. «делу Навального» – с заявлениями официальных представителей российской стороны, доходчиво раскрывающими подоплеку сюжета.

Демонстрируя окружающим свое неприятие объективной реальности в международной и российской внутриполитической повестке, о которой, судя по всему, данный персонаж имеет слабое представление, он не только оскорбляет многочисленных друзей России в Республике Молдова, но и все ближе приближается к опасной черте ксенофобии и нетерпимости, – говорится в комментарии.