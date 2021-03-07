Посольство России поздравило жительниц Молдовы с 8 Марта

Послание было опубликовано на официальной странице дипломатической миссии в социальной сети Facebook.
Дорогие женщины! Уважаемые соотечественницы!
Мужской коллектив Посольства России в Республике Молдова от всей души поздравляет вас с прекрасным весенним праздником – 8 марта!Каждый день вы делаете мир лучше и добрее, окружая нас заботой и вниманием. Сегодня на ваших хрупких плечах не только домашний очаг. В современном мире женщины все чаще занимают активную жизненную позицию, участвуя в общественно-политической и социальной жизни.
Желаем вам любви, счастья и успехов в начинаниях. Пусть радость и тепло всегда окружают вас! – говорится в поздравлении.
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