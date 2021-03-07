Посольство России поздравило жительниц Молдовы с 8 Марта

Мужской коллектив Посольства России в Республике Молдова от всей души поздравляет вас с прекрасным весенним праздником – 8 марта!

Каждый день вы делаете мир лучше и добрее, окружая нас заботой и вниманием. Сегодня на ваших хрупких плечах не только домашний очаг. В современном мире женщины все чаще занимают активную жизненную позицию, участвуя в общественно-политической и социальной жизни.