Посольство России об акте вандализма в Хынчештах: Нацистские наследники позорно отыгрываются на мёртвых

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Посольство РФ в РМ опубликовало заявление по поводу осквернения мемориала памяти героев ВОВ в Хынчештах. Дипломатическая миссия отмечает, что решительно осуждает “очередной кощунственный акт вандализма против мемориального комплекса на месте захоронения советских солдат у села Руска”.

– Герои 161-го стрелкового полка 95-й Молдавской стрелковой дивизии храбро встретили гитлеровцев в первые часы начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 г. Отражая фашистскую агрессию, они погибли в неравном бою. Похоже, что в год 80-летия нападения Германии на Советский Союз светлая память павших не дает покоя нацистским наследникам поражения. Теперь в бессильной злобе они позорно отыгрываются на мёртвых, – говорится в сообщении.

Посольство России призвало правоохранительные органы и местные власти найти и наказать виновных, а мемориал – привести в надлежащий вид.

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