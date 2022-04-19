Посольство России о запрете георгиевской ленты: Лишает наши народы права на достоверную историческую память, затрудняет движение к миру и дружбе

Посольство Российской Федерации в Республике Молдова прокомментировало запрет в Молдове георгиевской ленты.
– Обратили внимание на общественную дискуссию по вопросу запрета георгиевской ленты в Республике Молдова. Раскручиваемый западным обществом феномен «культуры отмены», направленный в данном случае на отказ от сохранения и защиты памяти, обесценивание героизма наших предков, в числе которых доблестные представители народов бывшего Советского Союза, включая нынешнюю Республику Молдова, разрушает фундамент исторической правды и справедливости.
Военно-патриотические ценности и героический подвиг многонациональной Красной Армии в Великой Отечественной войне – это пример мужественного единения, верности присяге, чести, достоинства и доблести. Георгиевская лента хранит в себе память о миллионах людей, погибших в борьбе против фашизма и нацизма в Европе. Уважение и защита символов Великой Победы – знак благодарности всего цивилизованного общества отцам, дедам и прадедам, положившим свои жизни на благо защиты своего Отечества.Попытка сегодня создать новую придуманную реальность тех событий, основанную на идеологической атаке норм морали, лишает наши народы права на достоверную историческую память, затрудняет движение к миру и дружбе.Утверждение в общественном сознании значимости духовной культуры актуально вне времени и пространства.Именно оно формирует национальную идентичность, ценности общества и мировоззрение будущих поколений.
Мы, как и прежде, будем свято хранить и чтить символы Великой Победы советского солдата в Великой Отечественной войне, – говорится в комментарии дипломатической миссии.
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