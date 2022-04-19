Посольство России о запрете георгиевской ленты: Лишает наши народы права на достоверную историческую память, затрудняет движение к миру и дружбе

Военно-патриотические ценности и героический подвиг многонациональной Красной Армии в Великой Отечественной войне – это пример мужественного единения, верности присяге, чести, достоинства и доблести. Георгиевская лента хранит в себе память о миллионах людей, погибших в борьбе против фашизма и нацизма в Европе. Уважение и защита символов Великой Победы – знак благодарности всего цивилизованного общества отцам, дедам и прадедам, положившим свои жизни на благо защиты своего Отечества.