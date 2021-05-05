Посольство России о заявлении Цыку: Наследники поражения глумятся над священной памятью победителей

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Посольство Российской Федерации в Республике Молдова отреагировало на заявление председателя Партии национального единства Октавиана Цыку о том, что мемориал воинской славы “Вечность” в Кишинёве – это мемориал лжи, не представляющий нашу историю. “Верим, что возрождения нацизма на молдавской земле не произойдёт”, – отметили в дипломатической миссии.

– К сожалению, в канун священного праздника Дня Победы, ознаменовавшего триумф прогрессивных сил человечества над нацизмом, наследники поражения, составляющие меньшинство в Республике Молдова, глумятся над священной памятью победителей. Реваншистские шовинистические заявления отдельных представителей местного политического класса вызывают резкое отторжение и неприязнь у здравых сил молдавского общества. Такую адекватную оценку всецело разделяем и поддерживаем. Напомним: фашистские агрессоры убили и замучили тысячи невинных молдаван, русских, украинцев, ромов, болгар, гагаузов, евреев и поляков. Поэтому восхваление ценностей гитлеровских палачей противоественно и уродливо, а в ряде стран – и уголовно наказуемо, – говорится в комментарии посольства.

Напомним, накануне Цыку выразил возмущение ремонтом мемориала, потребовав остановить работы, а деньги направить на досрочные выборы.

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