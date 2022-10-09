Посольство России направило молдавской стороне ноту протеста

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Как сообщили в дипломатической миссии, вечером 7 октября в отношении Посольства Российской Федерации в Кишиневе была проведена враждебная акция. При попустительстве властей было совершено нападение на российское дипломатическое представительство: выстрелами петард нанесены повреждения его зданию, предпринята попытка несанкционированного проникновения в посольский комплекс, нанесены оскорбительные надписи на ограждение дипмиссии. К счастью, обошлось без жертв среди сотрудников и членов семей.

– Данный инцидент является грубейшим нарушением положений Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года, Договора о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Молдова, а также Совместного заявления Министров иностранных дел Российской Федерации и Республики Молдова по случаю 20-летия годовщины его подписания в Москве 17 ноября 2021 года. Посольство ожидает, что враждебная выходка получит соответствующую процессуальную оценку и не повторится впредь, а виновные будут наказаны. Молдавской стороне направлена нота протеста, – говорится в сообщении российского посольства.

В МИДЕИ Молдовы данные заявления пока не прокомментировали.

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