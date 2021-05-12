Посольство РМ в Израиле: Данных о пострадавших в ракетных обстрелах гражданах Молдовы нет

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Граждан Молдовы, находящихся в Израиле, призывают соблюдать директивы по безопасности, введённые израильскими властями в связи с ракетными обстрелами из сектора Газа. Посольство РМ в Израиле следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с властями страны.

– Воздерживайтесь от нахождения в общественных местах, выходите из дома только в экстренных случаях, используйте противоракетные укрытия в случае возобновления обстрелов, – говорится в сообщении диппредставительства.

Стоит отметить, что власти Израиля объявили чрезвычайное положение в некоторых населенных пунктах. Там установлен особый режим деятельности. Граждан призывают соблюдать введенные ограничения.

Аэропорт имени Бен-Гуриона возобновил деятельность. Посольство РМ в Израиле также работает в обычном режиме.

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