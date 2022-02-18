Посольство РФ: Любые спекуляции о пресловутом нападении России на Украину под собственным или «чужим флагом» голословны и провокационны

– Любые спекуляции об обратном и, тем более, пресловутом нападении России на Украину под собственным или «чужим флагом» голословны и провокационны по своей сути. Стремление определенных сил во что бы то ни стало скомпрометировать Россию, действуя по принципу «бросай как можно больше грязи, авось что-нибудь и прилипнет», не делает им чести. К чувствительной теме ситуации вокруг Украины следует относится взвешенно и осторожно, воздерживаясь от тиражирования «горячих» непроверенных спекуляций, которые прямо или косвенно способствуют эскалации напряженности, – отмечается в комментарии дипломатической миссии.