Посольство РФ: Любые спекуляции о пресловутом нападении России на Украину под собственным или «чужим флагом» голословны и провокационны

Посольство РФ: Любые спекуляции о пресловутом нападении России на Украину под собственным или «чужим флагом» голословны и провокационны
В свете продолжающегося нагнетания информационной истерии вокруг «российской агрессии» в отношении Украины Посольство РФ в Молдове в очередной раз обращает внимание на то, что Российская Федерация неоднократно заявляла о безальтернативности мирному урегулированию внутриукраинского конфликта.

– Любые спекуляции об обратном и, тем более, пресловутом нападении России на Украину под собственным или «чужим флагом» голословны и провокационны по своей сути. Стремление определенных сил во что бы то ни стало скомпрометировать Россию, действуя по принципу «бросай как можно больше грязи, авось что-нибудь и прилипнет», не делает им чести. К чувствительной теме ситуации вокруг Украины следует относится взвешенно и осторожно, воздерживаясь от тиражирования «горячих» непроверенных спекуляций, которые прямо или косвенно способствуют эскалации напряженности, – отмечается в комментарии дипломатической миссии. 
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