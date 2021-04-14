Посольство Молдовы в России разъяснило процедуру получения разрешения на въезд в РФ

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Разрешение на въезд выдается оперативным штабом под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой по заявке профильных органов исполнительной власти российской принимающей стороны, а не по инициативе Посольства Республики Молдова в Москве, сообщили в дипмиссии.

– Например, граждане Республики Молдова планируют въезд на территорию РФ по приглашению российского партнера (организации, компании). В этом случае российская сторона готовит пакет документов (приглашение, копии паспортов граждан Республики Молдова, время проведения мероприятия и т.п.) и подает его в профильный федеральный/региональный орган исполнительной власти с просьбой обратиться в оперативный штаб РФ для получения разрешения на въезд молдавских граждан на территорию России, – говорится в сообщении посольства.

Что касается граждан, планирующих приезд в Российскую Федерацию на лечение, они должны обращаются в российское медицинское учреждение, которое планирует проводить их лечение. Данное медицинское учреждение регистрирует пациента на портале государственных услуг Российской Федерации, после чего, гражданин Молдовы получает на свою электронную почту уведомление, содержащее единый специальный код, который является основанием для въезда на территорию Российской Федерации.

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