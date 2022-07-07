Посольство Китая предоставило финансовую помощь столичным волонтерам, помогавшим беженцам из Украины

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Посольство Китайской Народной Республики в Республике Молдова оказало финансовую поддержку в виде ваучеров для 22 волонтеров из разных сфер деятельности (социальная помощь, здравоохранение, образование, молодежь) из Кишинева, которые принимали активное участие и оказывали помощь беженцам из Украины. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

– Это лишь некоторые из людей, которые помогли нам справиться с данным кризисом. Мы благодарим посольство Китайской Народной Республики в нашей стране, которое оказывает поддержку, – написал он.

Чебан также отметил, что примария Кишинева по-прежнему открыта и предлагает специализированные услуги для беженцев из Украины. Так, 85 человек, которые размещены в Муниципальном центре Patria Lukoil, получают ежедневную медицинскую и психологическую помощь, дети беженцев интегрируются в школы и детские сады, а сами беженцы принимаются на работу.

Кроме того, ежедневно всем беженцам, которые направляются в Муниципальный центр размещения Patria Lukoil, предоставляется до 400 пакетов продуктов питания и средств гигиены.

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