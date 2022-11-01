Посол США: Сигналов о планирующемся на Молдову нападении нет, но армия должна быть готова

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У США нет сигналов о том, что планируется нападение на Молдову, однако армия нашей страны должна быть готова отразить атаку, если она всё же случится. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил посол Соединённых Штатов Америки в Молдове Кент Логсдон.

– У вас много партнёров и друзей в регионе. Но мы также знаем, что очень важно, чтобы у вас была сила, которая смогла бы вас защитить. Это очень важно. У нас нет ни единого сигнала о том, что на вас могут напасть, но, если, не дай Бог, это случится, очень важно думать о подготовке, об армии, – сказал Логсдон, передаёт protv.md.

Он также добавил, что США продолжит оказывать Молдове военную поддержку. В особенности это касается подготовки и оснащения.

– Мы попытались помочь армии и Министерству обороны. Долгие годы мы поддерживаем Молдову и в военной области, в особенности в том, что касается учений и оснащения…Очень важно, чтобы Молдова поняла, что значит эта страшная война, которая разворачивается всего в нескольких километрах от вас. США, ЕС, другие партнёры увеличили поддержку, которую мы хотим предоставить Молдове, в особенности в военной области, – отметил глава дипломатической миссии.

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