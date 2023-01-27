Посол США: Работы на территории Республиканского стадиона могут начаться в 2024 году

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Посольство США рассчитывает начать работы на территории бывшего Республиканского стадиона в начале 2024 года. Об этом в рамках программы на частном телеканале заявил посол Соединённых Штатов Америки в Молдове Кент Логсдон.

По его словам, на первом этапе предусмотрено обустройство на этой территории парка. В настоящее время устанавливается цена продажи участка. Представители посольства ждут оценочную стоимость земли.

– Мы настроены очень оптимистично относительно того, что мы достигнем согласия и сможем своевременно купить этот участок. Тогда мы сможем приступить к обустройству парка в начале 2024 года, – отметил дипломат, передаёт tv8.md.

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