Посол США: Поддерживаем намерение Молдовы укрепить оборону для защиты своего нейтралитета

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США поддерживают намерение Молдовы укрепить оборону для защиты собственного нейтралитета. Как передаёт «ИНФОТАГ», об этом заявил посол США в РМ Кент Логсдон, выступая в среду на международном форуме по безопасности в Кишинёве.

– Военные РМ повышают свой потенциал, чтобы защитить нейтралитет Молдовы, прописанный в Конституции. В обществе сейчас ведутся обсуждения по вопросу: что значит иметь армию, что нужно делать, чтобы иметь современные, эффективные силы, чтобы справляться с угрозами. И мы рады это поддерживать, – сказал посол.

По его словам, США и ЕС помогают РМ экипировкой и обучением. В частности, он выделил сотрудничество РМ с Национальной гвардией Северной Каролины, назвав его важной «частью помощи Молдове, чтобы стать мощной для обеспечения стабильности не только дома, но и в Европе, и во всём мире».

– На протяжении последних 30 лет США были рядом с Молдовой. С 1992 года мы предоставили РМ порядка $1,4 млрд поддержки. С началом войны в Украине мы предоставили $188 млн и еще $75 млн гуманитарной помощи, чтобы поддержать РМ в вопросе с украинскими беженцами. Всё это для того, чтобы сделать Молдову более устойчивой, помочь выжить в этот сложный период. Мы уверены, что Молдова находится на правильном пути, предпринимая усилия для укрепления демократии, сильной рыночной экономики, победы над коррупцией, создания современных вооруженных сил для защиты нейтралитета. Я думаю, эти составляющие помогут построить устойчивое и стабильное общество, закреплённое в ЕС и свободном мире, – сказал дипломат.

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