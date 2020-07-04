Посол США передал в дар медицинским работникам 80 продовольственных пакетов

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Посол США в Молдове Дерек Хоган передал в дар 80 продовольственных пакетов медицинским работникам столичной больницы скорой помощи. Данный жест приурочен к празднованию Дня независимости США, пишет ipn.md.

Американцы обычно празднуют этот день, делясь едой с другими людьми. Поскольку условия общественного здравоохранения не позволяют нам пригласить граждан присоединиться к застолью, мы принесли сотни пакетов с едой работникам Кишинёвской городской больницы скорой помощи, Республиканской клинической больницы и Детской инфекционной больницы, – говорится на странице Facebook Посольства США в Молдове.

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