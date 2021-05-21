Посол Румынии наведался в Конституционный суд Молдовы

Посол Румынии наведался в Конституционный суд Молдовы

Даниел Ионицэ провёл накануне встречу с председателем КС Молдовы Домникой Маноле. Об этом сообщила пресс-служба Конституционного суда. 

Согласно пресс-релизу ведомства, стороны обсудили роль КС в обществе, полномочия и приоритеты, а также сотрудничество КС Республики Молдова и КС Румынии. Домника Маноле отметила важность развития отношений с Конституционным судом соседней страны и выразила открытость ко внедрению совместных проектов.

Напомним, что Домника Маноле обладает гражданством Румынии.

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