Посол России в Молдове: Москва не навязывает Кишиневу внешний вектор развития

0

Россия не навязывает Молдове внешний вектор развития, но и свои интересы всегда будет защищать. Об этом заявил посол РФ в РМ Олег Васнецов в интервью корреспонденту ТАСС.

– Мы не диктуем руководству Молдовы, какой внешний вектор выбирать. Но это не означает, что у России нет своих интересов. Они есть, как и у других стран. И мы всегда будем их защищать, – отметил посол.

Он напомнил, что в Москве предупреждали партнеров в Кишиневе, что имплементация подписанных молдавским правительством в 2014 году соглашений с ЕС окажет негативное влияние на весь комплекс хозяйственных связей с Россией, которая много лет была главным рынком сбыта молдавской продукции.

– Мы предлагали провести переговоры для решения этой проблемы. К нам не прислушались. И российское правительство вынуждено было ввести ограничения на ввоз ряда молдавских товаров в целях минимизации рисков от экспорта и реэкспорта товаров из третьих стран, – заметил посол.

По его словам, обещания некоторых молдавских политиков компенсировать поставками в ЕС потерю российского рынка не сбылись.

– Во многом благодаря усилиям президента Молдовы Игоря Додона, а теперь и правительства Иона Кику ситуация исправляется – молдавская продукция постепенно возвращается на российские рынки, – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что, согласно многочисленным опросам, мнение молдавских граждан разделилось в симпатиях между ЕС и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) примерно поровну.

– Думаю, игнорировать эти настроения по крайней мере недальновидно. О проведении взвешенной внешней политики, учитывающей важность баланса в отношениях как с Востоком, так и с Западом, говорят президент Додон, другие молдавские политики, – заметил Васнецов.

По его словам, Россия всегда выступала против создания новых разделительных линий как в Европе, так и во всем мире.

Мы не ищем врагов и открыты для взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами. В то же время, как наглядно продемонстрировали события последних лет, мы не будем поступаться интересами национальной безопасности, как это, увы, случалось в те же девяностые годы. Тогда кое-кто на Западе пытался всех убедить, что после периода холодной войны в мире будет установлена единоличная гегемония. Этот расчет не оправдался, как показала жизнь, создается многополярное мироустройство. И возвращаться к риторике тех лет в сегодняшних реалиях было бы неуместно, – отметил глава российской дипмиссии.

Желание руководства Молдовы расширять масштабы двустороннего сотрудничества с Россией приветствуется в Москве.

– Миновал непростой период, когда взаимодействие между нашими странами развивалось в основном благодаря встречам глав государств. За последние месяцы оно активно расширяется на уровне парламентов, правительств, регионов. В Москве желание руководства Молдовы расширять масштабы нашего взаимодействия приветствуют. Несмотря на возникающие трудности, мы готовы выстраивать его на прочной основе подписанного в 2001 году Договора о дружбе и сотрудничестве между нашими странами, – сказал Васнецов, отметив, что в последние месяцы экспорт молдавской продукции в Россию растет.

Вместе с тем он выразил обеспокоенность коррективами, которые внесла в планы расширения сотрудничества между двумя странами пандемия коронавируса, сопутствующие проблемы в экономике, а также политический кризис, разразившийся в Молдовее перед предстоящими в ноябре президентскими выборами.

– Наша страна откликнулась на просьбу Молдовы о предоставлении помощи в борьбе как с самой пандемией, так и с ее последствиями. В частности, в ответ на просьбу молдавского руководства правительство России предоставило гуманитарную и другую помощь, принято решение выделить долгосрочный кредит в €200 млн, – отметил посол.

Он выразил сожаление, что проевропейская оппозиция в нашей стране заблокировала подписанное соглашение о кредите через Конституционный суд (КС).

– К сожалению, к пандемии, проблемам в экономике в Молдове добавился и политический кризис, который, как здесь считают, связан с разворачивающейся кампанией по выборам президента, назначенным на 1 ноября. Искренне жаль, что отдельные политики в угоду предвыборным страстям, пренебрегли как нуждами молдавского народа, так и интересами стратегического сотрудничества с Россией, значение которого для республики трудно переоценить. Хотя те же представители проевропейской оппозиции в ходе встреч со мной утверждают, что хотят сотрудничать с Россией, а предоставленный нашей страной кредит необходим и его условия выгодны, – отметил российский дипломат.

Он напомнил, что правительство России откликнулось на просьбу правительства Молдавии провести повторные переговоры о предоставлении кредита после спорного решения КС.

– Мы понимаем, насколько важна эта финансовая помощь в трудное для молдавского народа время, и не связываем ее предоставление с политической конъюнктурой, – подчеркнул Васнецов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.