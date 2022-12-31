Посол России поздравил жителей Молдовы с Новым годом

Молдавский и российский народы сплачивают многовековая общая история, братские отношения, единая православная вера, традиционные ценности и тесные культурные связи, отметил Олег Васнецов.

Дорогие друзья, уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 2023 годом и светлым Рождеством Христовым! От всей души желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и исполнения всех заветных мечтаний.

Новый год – самый любимый семейный праздник взрослых и детей, наполненный добрыми чувствами и светлыми помыслами. Мы с особым трепетом украшаем дом, дарим подарки родным и близким, загадываем желания под наряженной ёлкой.

Традиция празднования уходит корнями в глубокое прошлое. Со времён Господаря Д. Кантемира и Императора Петра I наши народы сплачивают многовековая общая история, братские отношения, единая православная вера, традиционные ценности и тесные культурные связи.

В преддверии Нового года мы традиционно подводим итоги и строим планы на будущее.

Хотя диалог между нашими странами в уходящем году складывался непросто, тем не менее 2022 год был ознаменован празднованием юбилейных дат: тридцатилетие установления дипломатических отношений и тридцатилетие уникальной миротворческой операции на Днестре.

Встречая Новый год, надеемся, что очередная страница истории отношений Российской Федерации и Республики Молдова наполнится позитивными событиями, выстроенными с учётом взаимной выгоды, равноправного сотрудничества и интересов народов наших стран.

Искренне всем вам желаю семейного тепла, уюта, веры, надежды и любви. Счастья вам в наступающем 2023 году!

С праздником, дорогие друзья и уважаемые соотечественники! – подчеркнул глава дипломатической миссии.