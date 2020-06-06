Посол России поздравил жителей Молдовы с Днем русского языка и Днем рождения Пушкина

Вспоминая сегодня нашего великого поэта, все мы переносимся в детство, когда учили его стихи наизусть. Эти бессмертные строки остаются с нами на всю жизнь, помогая понять тонкости человеческих отношений, философию самой жизни, загадочную русскую душу.

Гений А.С.Пушкина принадлежит не только России, но и всей мировой культуре. Его произведения переведены практически на все языки, любимы во всех уголках мира. Первые переводы А.С.Пушкина на молдавский язык были сделаны еще при жизни поэта. Традиция, заложенная в 1824 году Константином Стамати, переведшим поэму «Кавказский пленник», до сих пор продолжается многими молдавскими поэтами и лингвистами.

Пушкин любил Молдавию, ставшей ему домом на три года – с 1820 по 1823 г. Вдохновившись этим удивительным краем, он написал бессмертные произведения – «Узник», «Бахчисарайский фонтан», начал работу над «Евгением Онегиным».

Уже более двух столетий имя Пушкина – ярчайший символ неразрывной связи Молдавии и России, живущий в наших сердцах, в нашей памяти, в творчестве писателей и деятелей культуры современности. В Кишиневе еще в позапрошлом веке силами простых горожан установлен памятник А.С.Пушкину, являющийся свидетельством истинно дружественного характера российско-молдавских отношений и неугасающего интереса друг к другу.

Мы благодарим всех, кто вносит неоценимый вклад в дело сохранения русской культуры и русского языка в Молдавии, всех, кто из года в год приходит почтить память А.С.Пушкина, всех, кто заинтересован в упрочении российско-молдавской дружбы.

В этот радостный день позвольте пожелать всем вам крепкого здоровья, мира и благополучия! – отметил он.