Посол России поздравил ветеранов и всех жителей Молдовы с наступающим Днём Победы

Поздравительное послание Олега Васнецова было опубликовано на странице дипломатической миссии в соцсети.
Ниже приводим текст без сокращений:
Дорогие ветераны и жители Республики Молдова! От всей души поздравляю Вас с Днём Победы!9 мая – великая дата в истории Республики Молдова и всего человечества. Этот год особенный. Ровно восемьдесят лет назад нацистские захватчики напали на нашу страну. Но наши предки выдержали страшный удар. Плечом к плечу со всеми народами Советского Союза молдавский народ встал на защиту Отчизны. Наш долг – помнить об этом и бережно хранить память о сакральной жертве ради жизни и свободы грядущих поколений.
Легендарный май 1945 года навеки останется образцом безграничного мужества, стойкости и силы духа народа-победителя. В этот особенный день желаю Вам и Вашим близким мира, добра и благополучия.
Спасибо Вам, Герои Победы!
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