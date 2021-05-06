Посол России поздравил ветеранов и всех жителей Молдовы с наступающим Днём Победы

Поздравительное послание Олега Васнецова было опубликовано на странице дипломатической миссии в соцсети.

Ниже приводим текст без сокращений:

Дорогие ветераны и жители Республики Молдова! От всей души поздравляю Вас с Днём Победы!

9 мая – великая дата в истории Республики Молдова и всего человечества. Этот год особенный. Ровно восемьдесят лет назад нацистские захватчики напали на нашу страну. Но наши предки выдержали страшный удар. Плечом к плечу со всеми народами Советского Союза молдавский народ встал на защиту Отчизны. Наш долг – помнить об этом и бережно хранить память о сакральной жертве ради жизни и свободы грядущих поколений.