Посол России поздравил ветеранов и всех жителей Молдовы с наступающим Днём Победы

Посол России поздравил ветеранов и всех жителей Молдовы с наступающим Днём Победы
Поздравительное послание Олега Васнецова было опубликовано на странице дипломатической миссии в соцсети.  

Ниже приводим текст без сокращений:

Дорогие ветераны и жители Республики Молдова! От всей души поздравляю Вас с Днём Победы! 

9 мая – великая дата в истории Республики Молдова и всего человечества. Этот год особенный. Ровно восемьдесят лет назад нацистские захватчики напали на нашу страну. Но наши предки выдержали страшный удар. Плечом к плечу со всеми народами Советского Союза молдавский народ встал на защиту Отчизны. Наш долг – помнить об этом и бережно хранить память о сакральной жертве ради жизни и свободы грядущих поколений.

Легендарный май 1945 года навеки останется образцом безграничного мужества, стойкости и силы духа народа-победителя. В этот особенный день желаю Вам и Вашим близким мира, добра и благополучия.

Спасибо Вам, Герои Победы!

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md