Посол России о блэкауте 23 ноября: Действия российских военных не представляют угрозы для Молдовы

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Действия Вооружённых сил Российской Федерации в рамках Специальной военной операции на Украине угрозы для Республики Молдова не представляют. Об этом заявил посол России в Молдове Олег Васнецов в эксклюзивном комментарии порталу Sputnik.

– Следует подчеркнуть, что удары по украинским инфраструктурным объектам наносятся в ответ на беспрецедентную накачку вооружением “коллективным Западом” Украины в контексте безрассудных стремлений киевского режима добиться военной победы над Россией. Украинская армия представляет угрозу территориальной целостности нашей страны, ведя обстрелы Донецкой, Луганской, Херсонской, Белгородской, Курской, Орловской областей, Крыма и других приграничных с Украиной российских территорий, — сказал Васнецов.

По словам посла России, “чрезвычайно опасен и ядерный шантаж Киева, не желающего отводить артиллерию ВСУ от Запорожской АЭС, что подвергает опасности весь европейский континент”.

Ранее молдавские власти обвинили во вчерашних отключениях электроэнергии Российскую Федерацию.

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