Посол РФ в Кишинёве: У России и Молдовы гигантский потенциал в сфере развития отношений

0

Посол РФ в Кишинёве Олег Васнецов в день 30-летия дипломатических отношений между Россией и Молдовой рассказал в интервью ТАСС о насыщенных культурно-гуманитарных связях двух стран, широких образовательных программах и новых возможностях, которые позволяют с оптимизмом смотреть в будущее. — Олег Владимирович, как можно охарактеризовать динамику российско-молдавских отношений за этот период?

— Три десятилетия — это немало, мир за это время претерпел значительные изменения и в межгосударственном, и в региональном, и в глобальном измерении. Однако в этом динамичном мире неизменными оставались принципы, на которых выстраивались отношения между Россией и Республикой Молдова: взаимное уважение, всестороннее сотрудничество в интересах обеих стран. В 2022 году нас ожидает еще целый ряд юбилейных дат, связанных с установлением и развитием дипломатических отношений между двумя нашими странами. В июне 1992 года началась работа посольства Российской Федерации в Кишиневе, а 16 октября открылось посольство Республики Молдова в Москве. Это повод отметить и работу профессиональных дипломатов, которые 30 лет назад, практически с чистого листа, выстраивали работу диппредставительств. Еще одна знаменательная дата — 30-летие уникальной миротворческой операции на Днестре, осуществляемой в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова от 21 июля 1992 года. Все эти годы миротворцы надежно обеспечивают безопасность и мирную жизнь в регионе, где за три десятилетия не прозвучало ни одного выстрела. 30-летний юбилей дипломатических отношений — это по всем меркам значимое событие. И хороший повод, чтобы вспомнить об основных вехах на пройденном пути, оценить перспективы, которые раскрывает перед нами будущее. — Какие наиболее важные мероприятия планируются в рамках юбилея? — В этом контексте к юбилейной дате планируется обмен посланиями руководителей внешнеполитических ведомств Российской Федерации и Республики Молдова. Таким образом, получают развитие темы, затронутые в совместном заявлении глав МИД Сергея Лаврова и Николая Попеску в ноябре 2021 года по случаю 20-летия Договора о дружбе и сотрудничестве между нашими государствами. Поздравительное послание с российской стороны также направлено от руководства Совета Федерации Федерального собрания РФ. В МИД России состоится выставка к 30-летию установления дипломатических отношений с государствами — участниками СНГ. Экспозиция архивных документов, связанных с исторической датой, будет представлена 6 апреля в “Русском доме” — представительстве Россотрудничества в Кишиневе. Ожидается, что выставка будет проходить в течение нескольких недель. — Весьма насыщенными являются и культурно-гуманитарные связи, межчеловеческие контакты. В чем выражается такое взаимодействие? — Народы наших стран связывают столетия дружбы и сотрудничества. Сегодня десятки тысяч российских соотечественников проживают в республике, равно как десятки тысяч молдавских граждан живут и работают в России, сохраняя при этом свою национально-культурную идентичность. Диаспоры народов наших стран вносят огромный вклад в поддержание этой многовековой дружбы.

Из года в год продолжается насыщенный культурный обмен. Отрадно, что в Республике Молдова весьма востребованы лучшие образцы русской культуры и искусства: здесь читают книги на русском, смотрят российские ТВ-программы и кинофильмы, снятые в России, выступления российских деятелей культуры и искусства пользуются популярностью у молдавской публики. В свою очередь, насколько нам известно, и в нашей стране большой интерес вызывают организуемые молдавской стороной или объединениями молдавской диаспоры культурные события, в том числе Дни молдавской культуры, Дни молдавской кухни и т.п. Со своей стороны, также стараемся максимально способствовать развитию двустороннего культурно-гуманитарного диалога. Настоящими жемчужинами молдавского культурного пространства являются русские театры — Государственный драмтеатр им. А. П. Чехова, Государственный молодежный драмтеатр “С улицы Роз” и другие. На протяжении нескольких лет посольство активно способствовало развитию их гастролей в различных регионах России, профессиональных связей с российскими театралами. Уникальным учреждением культуры являются кишиневский Дом-музей А.С. Пушкина и его филиал в селе Долна, бережно сохраняющие память о пребывании на молдавской земле великого русского поэта, популяризирующие его наследие. — Какие есть наработки, программы, проекты с потенциалом реализации в российско-молдавской гуманитарной сфере? — Подтверждаем готовность российской стороны оказать необходимую помощь в реставрации Дома-музея и строительстве здания для театра “С улицы Роз”. Значимым институтом в этом плане является представительство Россотрудничества — Российский центр науки и культуры (РЦНК), действующий в Кишиневе с 2009 года. За время существования центра им совместно с молдавскими партнерами были организованы сотни культурных и образовательных программ — концерты, выставки, фестивали, мастер-классы, встречи с известными деятелями науки и культуры. Приведу лишь некоторые примеры. Одной из ежегодных программ центра является “Посольство мастерства” — совместный проект Россотрудничества и Санкт-Петербургского дома музыки, в рамках которого Молдову посещают молодые талантливые музыканты, выступающие, как правило, в сопровождении Национального филармонического оркестра на самых престижных концертных площадках республики. Благодаря этой программе молдавская публика узнает новые имена талантливых артистов из России. В рамках договоренностей, неоднократно подтверждаемых в ходе работы межправительственных комиссий по развитию двустороннего сотрудничества, российская сторона продолжает оказывать молдавской стороне содействие в сохранении образования на русском языке. Это, в частности, происходит в форме ежегодной безвозмездной передачи молдавским учреждениям образования и культуры новых качественных русскоязычных изданий — художественной литературы, справочников, пособий, а также мультимедийных материалов. Только в 2021 году в рамках акции “Русская книга в подарок” РЦНК передал более 8 тыс. единиц такой литературы. Еще одна ежегодная программа РЦНК — отбор абитуриентов на бесплатное обучение в вузах России в рамках квот, выделяемых российским правительством.

Ежегодно на учебу в нашу страну отправляются несколько сотен молодых граждан республики. Часть из них — около 500 человек ежегодно — едут учиться бесплатно, успешно пройдя вступительные испытания, организованные Россотрудничеством, и получив квоту на обучение от российского правительства. Искренне рады, когда подготовленные в нашей стране специалисты возвращаются на родину и работают в молдавских организациях на благо развития своей страны. Большой потенциал видим и в развитии туризма между нашими странами. Надеемся, что со снятием карантинных ограничений на трансграничное перемещение в этой сфере произойдет качественный рывок вперед. — Какова роль торгово-экономической составляющей в отношениях Москвы и Кишинева? — Это, безусловно, важнейшая составляющая российско-молдавских отношений. Сотрудничество в энергетической области дополняется исторически сложившимся взаимодействием во внешней торговле — на российские рынки поступает широкий ассортимент молдавских товаров. Пиковые показатели по объему экспорта молдавских товаров в Россию были достигнуты в 2013 году и составили $655 млн. Последовавший после 2014 года кризис в торгово-экономических отношениях привел к падению этого показателя в три раза. Тем не менее, по мнению ведущих экспертов, в области экономического сотрудничества между двумя нашими странами постоянно возникают новые возможности, которые обещают быстрое восстановление и, более того, наращивание торгово-экономического потенциала. Важным этапом на этом пути должно стать возобновление работы российско-молдавской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (МПК) в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе визита в Москву министра иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова, сопредседателя МПК Николая Попеску.

О высоком потенциале в области торговли между двумя нашими странами говорят и позитивные итоги встречи господина Попеску с министром сельского хозяйства России, сопредседателем МПК Дмитрием Патрушевым. Мы не раз подчеркивали, что Россия полностью открыта для прагматичного, конкретного диалога в экономической сфере и здесь не существует препятствий, которые были бы непреодолимыми. Продолжение двусторонних контактов в торгово-экономической области представляется особенно важным в момент, когда привычные торговые и логистические связи оказались прерваны как на региональных, так и на общеевропейских рынках. — В чем заключаются приоритетные задачи посольства Российской Федерации? — Основные задачи посольства неизменны. Как и прежде, приоритетным направлением деятельности дипломатических представительств России, в том числе нашей дипмиссии в Кишиневе, является защита прав и интересов российских граждан, соотечественников, проживающих за рубежом. Также посольство занимается обеспечением дипломатическими средствами развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурной и других областях, представляющих взаимный интерес. Значительное внимание уделяется налаживанию новых деловых контактов и содействию межрегионального взаимодействия. В частности, с Республикой Молдова поддерживают связи около 70 субъектов Российской Федерации, что позволяет реализовывать взаимовыгодные инициативы в различных сферах. — В свете нынешних событий на Украине нельзя не спросить, в чем вы видите причины этого кризиса? — Поощрение коллективным Западом, военным блоком НАТО и прежде всего Вашингтоном ядерных амбиций нынешнего украинского режима, нескрываемое стремление Киева перейти к открытой разработке ядерного оружия и средств его доставки на фоне милитаристского, антироссийского политического курса и откровенно нацистской риторики стали причиной масштабного, всеобъемлющего кризиса, равного которому Европа не знала со времен натовских бомбардировок Югославии.

Все российские предложения по гарантиям безопасности были отвергнуты, а готовность идти на компромиссы воспринималась как проявление слабости. Очевидно, что коллективный Запад для себя уже все решил еще в то время, когда еще шли политические консультации по предложениям России. Об этом свидетельствуют и скоординированные, масштабные санкции, развернутые практически мгновенно после начала специальной военной операции на Украине. И шквал оголтелой, шовинистической, пещерной русофобии, преследований по национальному признаку, которые в эти дни наблюдаются в странах Запада при попустительстве, а часто и при поощрении властей. Воодушевленный такой поддержкой киевский режим создал угрозу не только для России и соседних стран, но и для международной безопасности. — Какой посыл вы хотели бы направить в связи с 30-летним юбилеем российско-молдавских дипломатических отношений? — Столетия общей истории, церковное единство на основе православия, духовная и культурная близость, объединяющие людей, стали прочным фундаментом, на который опираются дружественные отношения между Российской Федерацией и Республикой Молдова. 30-летний юбилей установления дипломатических отношений между нашими странами — хороший повод вспомнить о том, что связывает наши страны и народы. Многовековой опыт совместного созидания, сотрудничества и дружбы, преодоления препятствий, гигантский потенциал в развитии двусторонних отношений дарят народам Российской Федерации и Республики Молдова обоснованную возможность с оптимизмом смотреть в будущее. — Олег Владимирович, спасибо за интервью! — Спасибо вам. Беседовал Валерий Демидецкий Источник