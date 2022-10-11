Посол КНР: Молдавское вино всё больше ценится потребителями Китая

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Китайские потребители всё больше ценят вино, которое является доминирующим экспортным продуктом Молдовы. Об этом заявил посол КНР в Молдове Янь Вэньбинь.

Он отметил, что встретился с несколькими молдавскими производителями вина, и все они хотели расширить свой экспорт в Китай.

Не так давно по инициативе и при поддержке посольства Китая группа молдавских винодельческих компаний приняла участие в мероприятиях по продвижению и живым продажам на платформе Douyin (Tiktok) в Китае и добилась неплохих результатов. Молдавские вина необходимо продолжать продвигать на китайский рынок. В то же время, наши страны также могут рассмотреть возможность сотрудничества на уровне всей производственной цепочки, от выращивания винограда до производства вина, — сказал Янь Вэньбинь.

По его словам, спрос Китая на высококачественную сельскохозяйственную продукцию растёт день ото дня, и здесь у Молдовы есть свои преимущества.

Пищевое растительное масло и очищенные орехи из Молдовы получили разрешение на выход на китайский рынок. Я дважды встречался с министром сельского хозяйства Молдовы, чтобы подробно обсудить, как мы можем ещё больше расширить экспорт сельскохозяйственной продукции в Китай. В этот период посольство Китая активно сотрудничало с соответствующими госведомствами и предприятиями Китая и Молдовы, прилагая усилия для того, чтобы больше сельскохозяйственной продукции из Молдовы попало на китайский рынок, — подчеркнул посол, пишет moldpres.md.

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