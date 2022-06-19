Посол Евросоюза: Процесс вступления Молдовы в ЕС займет не один и не два года

Посол Евросоюза: Процесс вступления Молдовы в ЕС займет не один и не два года

Республика Молдова сможет стать членом ЕС, когда ею будет достигнут прогресс по целому ряду направлений, и этот процесс займет не один и не два года. Об этом на пресс-конференции заявил глава Представительства ЕС в Республике Молдова Янис Мажейкс. 

По словам Мажейкса, Молдова должна будет обеспечить очищение судебной системы, искоренить коррупцию и вести борьбу с организованной преступностью. Это движение вперёд будет во многом зависеть от правительства и парламента, подчеркнул глава Представительства ЕС.

Янис Мажейкс назвал 17 июня историческим днём ​​для Республики Молдова, поскольку Европейская комиссия рекомендовала государствам Евросоюза поддержать заявку Молдовы на вступление в ЕС. Этот вопрос будет обсуждаться будут обсуждаться на следующем заседании Европейского совета, которое состоится 23–24 июня.

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