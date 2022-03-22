Посол ЕС: Поблажек для Молдовы не будет

Посол ЕС: Поблажек для Молдовы не будет

Европейский союз будет строго придерживаться правил присоединения, а Республика Молдова пройдет те же этапы в процессе евроинтеграции, что и государства ЕС. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил глава Делегации Европейского союза в Кишинёве.

Янис Мажейкс сообщил, что в Брюсселе рассматривается решение Республики Молдова подать заявку на вступление в Европейский союз одновременно с заявками, поданными Украиной и Грузией. Дипломат говорит, что государства-члены не будут игнорировать строгие правила евроинтеграции в пользу любого государства, стремящегося присоединиться.

– Европейский союз не будет игнорировать определенные правила.Процедуры будут проводиться так же, как и в прошлом, — сказал Мажейкс, пишет ipn.md. 

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