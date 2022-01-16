Посол ЕС обличил ложь ПДС: Молдова не вступит в Евросоюз в ближайшие годы

Посол ЕС обличил ложь ПДС: Молдова не вступит в Евросоюз в ближайшие годы

Процесс вступления Молдовы в Евросоюз займёт много лет, а до этого нашей стране предстоит выполнить массу заданий. Об этом в интервью заявил посол ЕС в РМ Янис Мажейкс.

⁃ У Республики Молдова есть все возможности для усиления этой связи. Что касается последующего шага – это вопрос многих лет. Важно, чтобы вы приложили усилия в тех областях, где необходим прогресс, – заявил он.

Стоит отметить, что ранее представители ПДС обещали, что Молдова подаст заявку на вступление в ЕС после завершения их 4-летнего мандата.

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