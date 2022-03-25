Посол доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блум посетил Молдову (ФОТО)

0

Голливудский актёр и посол доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блум посетил Молдову, чтобы встретиться с детьми и семьями, покинувшими Украину в качестве беженцев.

Во время своей двухдневной поездки Орландо Блум посетил центр «Паланка», который предоставляет отдых и поддержку женщинам и детям, пересекающим украинскую границу, передает moldpres.md.

– Я встретил мать с тремя детьми на пункте пересечения государственной границы. Она рассказала, что прошлой ночью они бежали из Украины после того, как дом их соседей был взорван, и что они были слишком напуганы, чтобы оставаться там, — рассказал он.

Во время поездки в нашу страну Блум также встретился с несколькими детьми и семьями в центре для беженцев Moldexpo в столице – одном из более 100 центров в Молдове, где беженцы могут отдохнуть, получить медицинские и юридические услуги и горячее питание.

Детский фонд ООН и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев в партнерстве с правительствами и организациями гражданского общества создали в Молдове три «голубых точки» вдоль основных маршрутов движения беженцев и обеспечивают их защиту от эксплуатации, являясь центром основных услуг.

С 24 февраля более 1,8 миллиона детей бежали из Украины, десятки тысяч бежали в Молдову. Многие беженцы продолжают свой путь в другие страны, в то время как почти 100 000 человек, половина из которых дети, остались в Молдове.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.