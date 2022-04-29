Пособия семьям с детьми поступят с 12 мая

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Финансирование пособий семьям с детьми запланировано на 12 мая. Об этом сообщает Национальная касса социального страхования (НКСС).

Так, будут профинансированы единовременные пособия при рождении ребёнка, пособия по уходу за ребёнком до 2-х и 3-х лет, пособия по уходу за близнецами и пособия по отцовству.

Пособия по беременности и родам, предоставляемые застрахованным женщинам и находящимся на содержании застрахованных супругов, планируется профинансировать 16 мая, пишет ipn.md.

За дополнительной информацией граждане могут обратиться в колл-центр НКСС по телефону: 022 257 777.

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