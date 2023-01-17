Послужили и… отбыли

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О том, почему чиновники покидают «хороших людей»

Первая после новогодних праздников рабочая неделя ознаменовалась рядом отставок в высших эшелонах власти. Из правительства Гаврилицы ушёл четвёртый министр. Без пресс-секретарей остались и глава государства, и премьер-министр.

Только личное?

Серию отставок министров действующего правительства, начавшуюся в сентябре 2022 года, в начале 2023-го пополнил Марчел Спатарь, занимавший до этого должность министра труда и социальной защиты. 9 января на пресс-конференции он заявил о своём уходе, подчеркнув, что это его решение и связано оно с личными мотивами – отъезд к семье, которая проживает в Румынии. «Мой уход с поста является сугубо личным решением, но утверждённым и подготовленным заранее, согласованным с коллегами из правительства и министерства, – заявил М. Спатарь. – Я подготовил уже программу работы министерства на текущий год и представил её команде».

Многие аналитики и эксперты выказали сожаление по поводу отставки М. Спатаря, признавая его грамотным специалистом и толковым министром. По мнению политолога Анатола Цэрану, «уход такого специалиста из правительства – это нехороший знак», так как глава Минтруда был «эффективным коммуникатором, а это качество – в большом дефиците в нынешнем правительстве».

В день отставки М. Спатаря стало известно и о сложении полномочий пресс-секретарём премьер-министра Анастасией Табурчану, которая приходится двоюродной сестрой президенту М. Санду. «Я покидаю свою должность по личным причинам и уезжаю из страны. Я буду рядом с моим мужем, который много лет живёт за границей. Пока у меня нет работы», – объяснила причину журналистам А. Табурчану.

На следующий день, 10 января, о своём уходе по собственному желанию с занимаемой должности объявила советник по связям с общественностью, пресс-секретарь президента М. Санду Корина Штефырца. На своей странице в Фейсбуке она опубликовала пост, в котором сообщила о принятом решении. «Всё, через что мы проходим, нас чему-то учит. Настало время сделать паузу. Жизнь – это сборник историй и новых возможностей здесь или где-то в другом месте», – написала журналистка.

Это не бедные люди, которым нечем кормить детей. Просто в данный момент они считают, что поставили галочки в своих биографиях.

Полное фиаско

Последовавшие одна за другой отставки вызвали соответствующую реакцию в обществе. Многие считают, что неспроста чиновники бегут из власти – либо не хотят соучаствовать больше в таком бездарном управлении государством, либо бегут с корабля по понятным причинам.

– Трудно представить себе более жестокий удар по главе государства, чем тот, что нанесла ей её кузина. Можно сколько угодно разглагольствовать о светлом европейском будущем, реформе юстиции, борьбе с коррупцией, войне на Украине и злом Путине, но когда даже твоя двоюродная сестра, которой поручили такую важную миссию, как отбеливание твоего правительства, не хочет больше заниматься этим неблагодарным делом – это фиаско. Фиаско тем более полное, что кузина вообще не хочет дальше жить в стране, которой руководит Санду, и уезжает за границу к мужу-гастарбайтеру, – высказал своё мнение в связи с уходом с должности А. Табурчану журналист Дмитрий Чубашенко.

Экс-депутат парламента Молдовы Илья Тромбицкий считает, что «недавние добровольные отставки чиновников высшего звена свидетельствуют о дефиците патриотизма и потребительском отношении к стране». «Это не бедные люди, которым нечем кормить детей. Просто в данный момент они считают, что поставили галочки в своих биографиях и пора возвращаться к безбедной необременённой заботами и ответственностью жизни. Меньше двух лет, по их мнению, это более чем достаточно для второй родины», – высказал он своё мнение.

Экс-председатель Комиссии по СМИ Совета гражданского общества при президенте РМ Елена Левицкая-Пахомова убеждена, что большинство членов нынешней власти работают исключительно на своё CV. «Перед нами другие люди, временщики, работающие на себя и для себя, а не на команду и, тем более, не на государство. Заметьте, они отсидели в креслах ровно по два года. Этого достаточно для повышения качества… CV. Всё. Это единственное, что им было нужно. Дальше уйдут, не оглядываясь», – написала журналист в своём Телеграм-канале.

Ушли уже полтора десятка.