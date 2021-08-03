Последствия вчерашней непогоды: 12 сёл оказались обесточенными, а в Сынжерей дерево упало на 5-этажный дом

Последствия вчерашней непогоды: 12 сёл оказались обесточенными, а в Сынжерей дерево упало на 5-этажный дом

В результате вчерашней непогоды десятки деревьев в Новых Аненах, Ниспоренах, Сынжерей, Бельцах, Фэлештах, Глодянах, Дрокии и Унгенах были повалены. Аналогичная ситуация сложилась и в Бельцах. 

В Новых Аненах и в селе Рэуцел Фэлештского района деревья упали на газовые трубы, а в Бируинце Сынжерейского района – на 5-этажный дом. В Ватре оказались заблокированными железнодорожные пути.

В селе Кошница Дубоссарского района спасатели выкачали 150 тонн воды из подвала частного дома и 60 тонн из погреба другого. В Слобозия-Душка из погреба жилища выкачали 10 тонн воды.

В результате разгула стихии 12 населённых пунктов Новоаненского, Штефан-Водского, Оргеевского, Яловенского и Леовского районов оказались обесточенными. Сегодня, 3 августа, подача электроэнергии была возобновлена.

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