Последствия сильного ветра: в столице металлический забор упал на припаркованные авто

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Нескольких столичных водителей сегодня ожидал неприятный “сюрприз”. Из-за сильного ветра часть металлического забора упала на припаркованные на обочине машины.

Инцидент произошёл на улице Константина Негруцци, пишет realitatea.md. На фото, опубликованных очевидцами в социальной сети, видно, что повреждены как минимум два автомобиля.

Напомним, в стране действует “жёлтый код” из-за ветра. Автовладельцам рекомендуют не выбирать места парковки для транспортных средств возле деревьев и т. д.

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