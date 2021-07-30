Последствия обгона: в ДТП в Фалештах пострадала женщина (ФОТО)

Последствия обгона: в ДТП в Фалештах пострадала женщина (ФОТО)

Авария произошла накануне вечером на трассе в Фалештском районе.

По словам пресс-секретаря инспектората полиции Фалешт Светланы Талпэ, 55-летний водитель выехал на встречную полосу, намереваясь совершить обгон, но столкнулся с микроавтобусом. В результате удара пострадала 36-летняя пассажирка легкового автомобиля. Её доставили в больницу, пишет echipa.md.

Оба водителя прошли тест на алкоголь, результаты отрицательные. Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

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