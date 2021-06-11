Последствия непогоды: ливни и град уничтожили урожай во многих населённых пунктах страны

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Сильные ливни и град за последние дни нанесли серьёзный ущерб сельхозпроизводителям в разных районах страны. Сотни гектаров садов и посевов были повреждены, сообщает Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям.

Так, в населённом пункте Арионешть и Цаул Дондюшанского района было уничтожено 40 га яблоневых садов, а в селе Реджина-Мария Сорокского района ливни повредили 18 га сливовых садов и 40 га яблоневых садов. Ущерб был также нанесён в селе Дрокия, где из-за неблагоприятных метеоусловий было уничтожено 28 га садов, а в селе Хечул Ноу Сынжерейского района пропали 50 га подсолнечника. Ливни, град и сильный ветер в селе Первомайск Каушанского района уничтожили 20 га пшеницы.

Территориальные комиссии по чрезвычайным ситуациям оценивают нанесённый ущерб.

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