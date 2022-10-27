Последствия энергокризиса: в Молдове возник ажиотажный спрос на генераторы

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Ажиотажный спрос на генераторы отмечен в нашей республике. Представители торговых сетей связывают его с последними сообщениями о возможном полном отключении электричества. Даже при условии, что подобная установка – дорогостоящее приобретение, покупатели опустошили магазинные полки.

По наблюдению сотрудников специализированных магазинов, представленные в наличии генераторы раскупили стремительно быстро, и спрос со стороны покупателей остаётся довольно высоким, передаёт ntv.md.

– Генераторы – сезонный товар. Сейчас продажи на хорошем уровне. По сравнению с прошлым годом отмечен рост продаж на этот вид товаров в среднем от 15% до 30% . В последующие две недели планируем дополнить ассортимент генераторов, начиная от бытовых, в том числе предложим произведённые в Германии, – рассказал менеджер по продажам.

Насколько богат ассортимент оборудования по производству электроэнергии, настолько высок и разбег цен на установки. Стоимость одного генератора, к примеру, для нужд домохозяйства, обойдется потенциальному владельцу в сумму от 5 тыс. до 30 тыс. леев.

Как поясняет менеджер по продажам торгового центра Вадим Подоляк, сейчас лидеры продаж – бытовые генераторы с мощностью от 2-х до 10 кВт/час. Они способны производить энергию для острых нужд и предназначены для экстренных случаев. Могут обеспечить электроэнергию на несколько часов. Покупателям также предлагают на выбор шумные и тихие генераторы. Беззвучные выходят дороже.

Генераторы также можно запрограммировать. Так, в случае незапланированного отключения электричества, устройство включается автоматически, обеспечивая помещение энергией.

Напомним, 21 октября госпредприятие „Moldelectrica” выпустило предупреждение о дефиците электроэнергии в республике. Тогда же население оповестили о возможных веерных отключениях электричества.

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