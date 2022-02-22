Последняя неделя зимы обещает быть морозной

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По прогнозам синоптиков, в конце февраля ещё не стоит рассчитывать на весеннюю температуру. Так, термометры покажут не выше 10-12 градусов тепла.

По данным метеорологов, сегодня ожидается небольшое потепление, а со среды в Молдове будет 8-10 градусов выше нуля. На севере традиционно холоднее, передаёт moldpres.md.

Также сегодня на севере и юге страны прогнозируются осадки в виде небольшого дождя. В остальном ожидается переменная облачность, периодически будет солнечно.

В последнюю неделю февраля возвращаются ночные морозы: местами будет до -5 градусов. Такие погодные тенденции сохранятся до понедельника, 28 февраля.

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