Последняя неделя января будет морозной и снежной

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Сильный мороз ночью и днём, местами снег прогнозирует Государственная гидрометеорологическая служба на последнюю неделю января.

Согласно сообщению синоптиков, в первой половине недели, до среды, 26 января, ночью в стране прогнозируется до 12 градусов ниже нуля. Днём ожидается до 3 градусов мороза, но на большей части территории будет плюсовая температура. Местами – кратковременные осадки в виде снега.

С четверга, 27 января, морозы постепенно ослабеют. Уже в субботу будет 5 градусов тепла, однако ночью минусовая температура сохранится, сообщает moldpres.md.

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